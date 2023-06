Evakueret kvinde fængsles for at støtte IS som husmor

Retsmødet er endt med, at dommeren har varetægtsfængslet kvinden frem til 20. juli.

Foruden sigtelsen om at fremme en terrorvirksomhed, sigtes kvinden for at være rejst ind i Raqqa-distriktet i Syrien og dermed opholdt sig i et konfliktområde uden tilladelse.

- Jeg kan sige overordnet, at min klient nægter, nåede forsvarer Lone Refshammer at sige, før anklageren afbrød og fortalte, at hun ønskede lukkede døre.

Trods protester fra den fremmøde presse, valgte dommeren at lukke dørene til retsmødet, så nærmere oplysninger om beviser og kvindens forklaring holdes hemmelige.