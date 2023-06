Overgrebstiltalt fodboldspiller kræves idømt 21 måneders fængsel

Anklagemyndigheden kræver en overgrebstiltalt fodboldspiller idømt et år og ni måneders fængsel.

Det er kommet frem i Københavns Byret fredag formiddag.

Her er sagens anklager og forsvarer i gang med deres afsluttende bemærkninger, inden dommen efter planen falder omkring klokken 15 fredag.

Fodboldspilleren er tiltalt for at have begået et seksuelt overgreb og forsøgt at gennemføre en voldtægt på en kvinde.