To kvinder og to mænd mistede tirsdag livet i New York, da der udbrød brand i batterier til elcykler i en butik, der reparerede den type cykler.

Dermed blev der føjet fire menneskeliv til en brandstatisik, der ifølge AFP bare i år tæller flere end 100 brande, der startede i litium-jern-batterier til elcykler - nu 13 døde.