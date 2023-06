Pigerne har sat sig på de høje karakterer i folkeskolen

Hvor det i 2011 hovedsageligt var karaktererne i dansk, som skabte gabet mellem piger og drenge, er det nu næsten alle fag, der bidrager til forskellen.

Kun i skriftlig matematik klarer drengene sig lidt bedre.

Formand for Danske Skoleelever Marie Holt Hermansen mener, at det er undervisningsformen, der især bærer ansvaret for forskellen.

- Meget undervisning kræver, at du kan sidde stille og koncentrere dig. Det er der mange elever, både piger og drenge, som synes er svært. Men pigerne har nemmere ved at tilpasse sig og lykkes end drengene, siger hun.