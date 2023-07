Kongehusets pressechef skriver nu om seniorliv

Det være sig om børnebørn, helbredet, sundhedsvæsenet og alt fra pludselig tissetrang til døden, og hvordan kræfterne ikke rækker helt så langt.

»Kalenderen er i perioder pænt fyldt op. Energien er ikke den samme som for bare ti år siden, og jeg har brug for pauser og ro indimellem til at være mig selv. Det er en hårdt tilkæmpet erkendelse,« skrev hun i en klumme i februar.

»Men nu er jeg ikke længere bleg for at se i øjnene, at jeg er blevet ældre og skal økonomisere med kræfterne,« lød det i avisen.