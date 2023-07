Praktikanten fik solointerview med Mandela på morgenvandring

Jansen havde på forhånd fået afslag på et interview, men havde hørt, at den sydafrikanske folkehelt holdt af at gå tur tidligt om morgenen.

Så den unge Torsten Jansen sad klar i lobbyen på Mandelas hotel i København, da han omkring klokken 06 kom ud af elevatoren.

Den unge journalist fik lov at følges med Mandela på en times gåtur rundt om søerne.

»Han fremstod som en utrolig rar og venlig mand. Det er der jo mange, der er gode til at lade, som om de er. Men Mandelas venlighed, imødekommenhed og frem for alt beskedenhed lyste simpelthen ud af ham,« har Torsten Jansen fortalt B.T. om oplevelsen.

I dag er Torsten Jansen associeret partner i Lead Agency og rådgiver blandt andet danske virksomheder på det amerikanske marked.