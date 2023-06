Styrelse har brugt to milliarder til advokater i udbyttesagen

I det estimat lyder det, at udbyttesagen vil koste Skattestyrelsen 4,3 milliarder kroner til advokater mellem 2017 og 2029.

En del af grunden til, at styrelsen forventer lidt højere udgifter i både 2023 og 2024, ligger i, at Skattestyrelsen vil prøve at vinde en ankesag mod advokatfirmaet Bech-Bruun i Højesteret.

Skattestyrelsen havde krævet erstatning fra Bech-Bruun for firmaets rådgivning af en tysk bank, som har tilstået sin rolle i udbyttesagen. Men den sag tabte det offentlige i Østre Landsret.

Kammeradvokaten fastholder også sit usikre estimat på, at når sagen er slut, kan Danmark have fået mellem 8,5 milliarder og 9,5 milliarder kroner tilbage i statskassen.

Omkring det halve af indtægterne risikerer altså at gå til advokatudgifterne.