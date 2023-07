En forsvarschef med troen i rygsækken

Adspurgt om, hvordan man kan kombinere kristen tro med en beskæftigelse, der i yderste tilfælde kan kræve, at man slår ihjel, sagde han:

»Fordringen er, at vi skal elske vores næste, men næsten kan jo være så ond og af en sådan karakter, at den skal udryddes. Krig er ”evil among human beings”,« lød det fra Helsø til avisen.

Han uddyber over for Ritzau, at det aldrig i forsvarsmæssig sammenhæng har været et problem for ham at være åben om sin tro. Faktisk tværtimod:

»Det spiller jo ind i, at du er afklaret med det, du foretager dig. At du ikke står alene med opgaven. Det giver en tryghed og en sikkerhed.«

» Jeg mødte ikke nogen, der trak på skuldrene eller smilte i det skjulte. Det var en personlig sag,« siger Jesper Helsø i dag.