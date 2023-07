Han taler gerne åbent om Forsvarets problemer

De seneste par år har brigadegeneral og næstkommanderende i hæren Henrik Lyhne været mere i medierne end normalt.

Han har berettet om udfordringerne i Forsvaret, det være sig mangel på soldater, slidte kaserner eller den lovede brigade, der ikke bliver klar til tiden.

Men han har også noget at have det i, for han kender Forsvaret ud og ind. Henrik Lyhne har en over 40 år lang militær karriere bag sig.