Ny tilståelse i stor narkosag - advokat kalder tendens helt vild

De skyldes et stort gennembrud i et internationalt politisamarbejde. I udlandet lykkedes det betjente at få adgang til de krypterede tjenester EncroChat og Sky Ecc. Her har kriminelle i direkte sprog afsløret deres forretninger.

- I bund og grund har sagerne med EncroChat og Sky Ecc vist, at der er fundet meget omfattende narkohandel sted, uden at politiet har kunnet afdække det, siger advokat Michael Juul Eriksen.

I øvrigt mener han, at de sigtede ikke får en tilstrækkelig stor rabat i straffen for at aflægge tilståelse og spare samfundet for lange og ressourcekrævende processer.

I forbindelse med torsdagens dom mister Yassin Abed ikke bare sin frihed i en årrække. Også cirka 800.000 kroner i kontanter, friværdien af en ejendom i Marslev, en Renault Talisman og et Rolex-ur må han sige farvel til.