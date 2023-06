Solen skinner, skolernes sommerferie er skudt i gang - det er blevet højsæson for at spise is.

Men hvor meget sætter det sig egentligt på sidebenene, hvis man spiser en is hver dag?

Og hvor meget værre er det at spise en stor is med tyk chokoladeovertræk end en sodavandsis - hvis man gerne vil holde vægten?