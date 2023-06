Sorøs borgmester gav forening tilskud i strid med reglerne

To professorer vurderede, at der var tale om private udgifter, som skatteyderne har betalt for.

Kommunen afviste kritikken. Koncertbilletterne blev af kommunen anset for at være et personalegode for en afgrænset medarbejdergruppe.

Foruden borgmesteren talte det blandt andre kommunaldirektøren og vicekommunaldirektøren.

Sorø Kommune erkender, at processerne skal ses efter, og reglerne strammes op.

- Efter den interne juridiske vurdering må vi konstatere, at der er dele af den hidtidige praksis, hvor vi har begået fejl eller ikke har levet op til god forvaltningsskik, siger velfærdsdirektør i Sorø Kommune Henrik Juul Kjær i pressemeddelelsen.

- Det skal vi selvfølgelig have rettet op på. Derfor er vi i administrationen nu ved at udarbejde klare, nedskrevne retningslinjer for brugen af kontoen.