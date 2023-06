Anklager vil spærre pædofil journalist inde på ubestemt tid

Manden blev af byretten kendt skyldig i 29 forhold. Som blandt andet indebar blufærdighedskrænkelse af børn, der kom i hans hjem, som han havde taget billeder og videoer af.

Desuden blev han kendt skyldig i krænkelser, der går under straffelovens voldtægtsparagraf. Her var ofrene piger mellem 4 og 11 år.

Berøringerne karakteriseres som ”andet seksuelt forhold end samleje”.

Manden blev også kendt skyldig for at være en del af et netværk på internettet, som senioranklager Lise Frandsen, der mødte i byretten, kaldte en ”pædofiliring”.

