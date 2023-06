Politiet vil løslade to mænd sigtet for drab på kvinde i Fårevejle

Efter onsdagens afhøringer har politiet ikke nok beviser mod dem.

Kvinden blev fundet død onsdag klokken 14.43 på en adresse på Adelers Allé i Fårevejle.

Asger Bechstrøm oplyser til Ekstra Bladet, at politiet arbejder efter nogle bestemte hypoteser, men han kan ikke gå nærmere ind i sagen.

- Kvinden blev fundet af en bekendt, da hendes familie ikke kunne komme i kontakt med hendes, sagde vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard onsdag i en pressemeddelelse.

Efter en stor efterforskning anholdt politiet de to mænd, fordi man mente, at de kunne have en forbindelse til kvindens død.