Udenlandske hospitaler afviser danske kræftpatienter

Men udenlandske hospitaler takker i høj grad nej til at modtage danske patienter, skriver Berlingske.

Formanden for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Christoffer Buster Reinhardt (K), betegner regeringens forslag som et spil for galleriet.

- Det med at foregøgle at folk kan blive behandlet i udlandet, handler mest om, at det ser godt ud politisk. Men i virkelighedens verden kan det ikke lade sig gøre. Der kan ikke skaffes de fornødne behandlingstilbud i udlandet, og patienterne ønsker dem heller ikke, siger han til Berlingske.