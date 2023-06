57-årig kvinde fundet dræbt i Fårevejle - to anholdt

- Omstændighederne gjorde, at vi med det samme indledte en forholdsvis stor efterforskning, og på den baggrund valgte vi her til aften at anholde to mænd, som vi mener, kan have forbindelse til kvindens død, siger vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard i pressemeddelelsen.

De to mænd sidder onsdag aften til afhøring hos politiet. Torsdag morgen besluttes det, om de skal fremstilles i grundlovsforhør med krav om fængsling, skriver politiet.

Politiet hører meget gerne fra vidner, der har set noget omkring Adelers Allé i løbet af onsdagen. I så fald kan man ringe til politiet på 1-1-4.