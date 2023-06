28-årig mand får 12 års fængsel - ville sælge 45 kilo kokain

Da han i november 2021 fik besøg af ordensmagten i forbindelse med sin anholdelse, fandt politiet 32 kilo hash, som han også blev dømt for at have besiddet med henblik på videreoverdragelse.

- Den 28-årige har haft en fremtrædende rolle i et kriminelt netværk, der har solgt hård narkotika til et større antal aftagere.

- Dommen er et udtryk for, at der har været tale om meget organiseret salg af store mængder narko, siger specialanklager Dorthe Lysgaard.

Den 29-årige mand i sagen blev i oktober sidste år idømt 15 års fængsel i samme sag.

En tredje mand er varetægtsfængslet in absentia. Politiet har ikke fundet frem til ham endnu.

Han erkendte sin medvirken og modtog dommen.