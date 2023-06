30.000 unge er det seneste år endt på skadestuen efter druk

- Vi har godt vidst, at mange unge kommer i situationer, som de ikke bryder sig om, fordi de har fået for meget at drikke. Men jeg må sige, at jeg er rystet over tallet.

Ifølge hende handler det i høj grad om, at unge starter for tidligt med at drikke.

I de aktuelle tal angiver de unge ikke, hvilke slags skader de har pådraget sig:

- Men man må gå ud fra, at når de opsøger en skadestue, er det ikke for sjov, siger Mette Lolk Hanak.

Tidligere har SIF påvist, at der hver måned dør et ungt menneske efter alkoholindtag.