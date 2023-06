Dansk badevand er i topform

Årets badevand i Danmark er samlet set tre procentpoint bedre end sidste år. Danmark placerer sig som nummer fem på listen over EU-landenes badevandskvalitet, hvor Cypern snupper førstepladsen. På Cypern er hele 99,2 pct. af baedvandet fremragende, mens Polen på en sidsteplads kun har fremragende badevand på 55,2 pct.– af målte strande.

Kvaliteten på badevand bliver vurderet ud fra mængden af sundhedsskadelige bakterier. Her kan overløb fra kloakker eller en fuglekoloni i området spille ind. Landets kommuner tager henover sommeren prøver at badevandet, som tjekkes for blandt andet colibakterier.