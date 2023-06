En mand »på jagt« efter tilfældig sex i nattelivet, villig til at få det for enhver prisen - også uden for lovens rammer.

Og en ung, meget beruset kvinde, der var et »nemt« offer. En voldtægt, der førte til drab, der førte til partering af en 22-årig kvinde, der fortjente »en chance mere i livet.«

Sådan tegnede