»Jeg er ked af at kunne konstatere, at de data, der har været, ikke er her længere,« lød det fra ministeren.

Hvem, der traf beslutningen om at overskrive dataen, kunne ministeren ikke svare på.

»Jeg er ikke vidende om det,« sagde Troels Lund Poulsen.

Vil ikke kontakte Apple

På pressemødet stod det klart, at det eneste strå, der nu kan gribes for at genskabe beskederne, er, hvis Apple skulle have mulighed for at gøre det.

Ministeren blev derfor spurgt om, om han vil kontakte Apple.

»Der er rejst et spørgsmål om Apple. Jeg har ikke ministeransvaret for Apple. Det er en virksomhed, der ligger i USA. Jeg har ansvaret for det danske forsvarsministerium. Der må jeg sige, jeg ved ikke lige hvordan og hvorledes, man kontakter Apple. Jeg har gjort mit yderste for at få afdækket om man her i ministeriet kan få genskabt sms’erne, og det kan man ikke,« lød det.