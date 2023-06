Det Etiske Råds anbefalinger til abortregler kommer til efteråret

På dele af de danske abortregler er regeringen dog kommet Det Etiske Råd i forkøbet.

24. maj, hvor 50-året for fri abort i Danmark blev markeret, meddelte ligestillingsminister Marie Bjerre (V), at regeringen vil ændre aldersgrænsen for fri abort i Danmark, så piger fra 15 til 17 år kan få en abort uden forældres samtykke.

I dag er aldersgrænsen 18 år for abort uden samtykke. I nogle tilfælde kan abortsamrådene dog tillade abort uden om pigens forældre.

Ritzau har spurgt Sundhedsministeriet, hvornår ændringen skal træde i kraft.

Her lyder det, at ”det indledende arbejde er påbegyndt”, og at regeringen afventer Det Etiske Råds anbefalinger.

- Rådets anbefalinger kommer i september og kan give anledning til et større gennemsyn af abortreglerne og heraf eventuelle forslag til yderligere lovændringer, skriver ministeriet.