Venstre afslører holdning til mink-sms'er i næste uge

Troels Lund Poulsen vil dog ikke gå dybere ind i, hvad det betyder at ”kigge ned i” sagen.

- Jeg ved ikke, hvad der er op og ned i den sag. Det er det, jeg siger, at jeg vil bruge nogle kræfter på, siger han.

Han vil også tage stilling til oppositionens beslutningsforslag, siger han.

- Hvad der er op og ned i det forslag, der kommer, tager jeg stilling til, når jeg ser det. Det har jeg ikke haft lejlighed til at se. Jeg tror ikke engang, det er fremsendt, siger Troels Lund Poulsen.

Men hvad er det, du har brug for svar på, før du kan tage stilling?

- Jeg er jo ikke sådan en, man bare kan putte en femmer i, og så har jeg en holdning.

- Jeg synes faktisk, det er ret seriøst, det her, og jeg er ked af, hvis politik bliver på den måde, at man slet ikke må have chance til at danne sig et overblik - for det har jeg tænkt mig at gøre.

Er der chance for, at det måske bliver Jakob Ellemann-Jensen, som vender tilbage fra sin sygeorlov 1. august, der kommer til at overtage noget af det her?

- Nej, det tror jeg ikke. Jeg lægger ikke op til, at jeg skal ryste hovedet i mange måneder. Nu skal jeg have lejlighed til at få de sidste ting på plads, og så kommer jeg tilbage i løbet af de næste par dage, siger Troels Lund Poulsen.