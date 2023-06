Troels Lund Poulsen: Ellemann har det godt og ser frem til at komme tilbage

Lørdag fortæller den fungerende forsvarsminister dog, at Jakob Ellemann-Jensen ventes at overtage de samme poster, han efterlod, når han vender tilbage til politiet til august.

De to har for nyligt haft lejlighed til at tale med hinanden.

- Jakob Ellemann-Jensen kommer frisk og klar tilbage, gentager Troels Lund Poulsen lørdag.

Troels Lund Poulsen har på vegne af Jakob Ellemann-Jensen holdt partiledertale ved Folkemødet på Bornholm, der afvikles i disse dage.

Han indledte da også talen med at sende en hilsen til sin formand.

- Selv om det har været en fornøjelse at lede vores parti sammen med Stephanie Lose i dit fravær, så glæder vi os til at være fuldtallige igen, så vi sammen kan fortsætte arbejdet med at gøre Danmark endnu bedre.