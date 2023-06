- Ukraine har brug for fly. Mere end nogensinde, hvis de skal vinde deres kamp. Det gælder også danske F-16-kampfly, siger Troels Lund Poulsen i sin tale.

For blot to dage siden lød det fra den fungerende forsvarsminister, at der fra dansk side ikke er truffet en beslutning om, hvorvidt der skal doneres danske kampfly.

Det slår han fast igen efter sin tale.

- Regeringen har ikke truffet nogen beslutning endnu omkring F-16-kampfly, siger Troels Lund Poulsen.

Inden længe kommer ukrainske piloter til Danmark, hvor de skal trænes i at flyve og vedligeholde F-16-fly.