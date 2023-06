»Måske nordjyderne slipper, men ellers er der mulighed for bygerne for enkelte dryp eller mere kraftig nedbør over hele landet. Det samme gælder onsdag,« siger Mette Wagner.

Hun vil ikke spå om, hvornår tørke slutter, men hvis hun alligevel skal pege på et tidspunkt, er der gode muligheder onsdag.

»Fronterne nærmer sig stille og roligt, og natten til onsdag vil vi blive ramt af mere vedvarende, silende regn i stedet for de her regnbomber, og det fortsætte op ad dagen onsdag med regn og torden. Det kan være med til at bløde lidt mere op på situationen, fugte jorden og rykke på tørkeindekset,« siger Mette Wagner.

»En byge er ikke meget værd i tørke. Der har vi brug for en front, som er spredt over et større areal,« siger hun og understreger,