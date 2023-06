Danskerne bruger mere strøm om natten

Ifølge Mette Rose Skaksen, viceadministrerende direktør i Green Power Denmark, er der to årsager til vaneændringen.

- Vi ved, at elprisen har nået et højt niveau, og det har gjort, at vi alle sammen er begyndt at holde øje med vores elforbrug, mener direktøren.

- Samtidig har der været et ønske om, at gevinsten ved at lade være med at bruge strøm i spidsbelastningsperioden skulle blive større.

Derfor har organisationen sammen med elnetselskaber iført en ny tarifmodel, der gør det endnu dyrere at bruge strøm på spidsbelastede tidspunkter.