DMI varsler weekendregn til tørkeramte landmænd

Weekenden bringer pæn sol og høje temperaturer, som det har været tilfældet det sidste lange tid i Danmark. Når tågen engang er passeret fredag morgen, regner DMI med mellem 21 og 28 graders varme i landet.

Den tendens forventes at fortsætte ugen ud.

Bygerne er imidlertid svære at forudsige.

- Det er sådan en ustabil luft, og byger er altid svære at forudsige. Det er sådan som at forudsige, hvilken popcorn der popper først i den popcorngryde, forklarer Mille Jensen.

- Det kan komme lidt over det hele. Det kan, hvis vi er rigtig uheldige, komme til at blive en del regn på ét sted. Måske op til 15 millimeter i en enkelt byge er nok ikke til at udelukke.

- Men igen, hvor? Det er egentlig det største problem.