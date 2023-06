Madord fra hele verden finder vej til den danske ordbog

Ord som hjemmepasser, fuldamning og graviditetskvalme er også tilføjet til ordbogen, hvilket også kan være et udtryk for et øget fokus på kvinde- og familieliv, lyder det.

I fredagens opdatering er der tilføjet 241 nye opslagsord, mens hele 485 eksisterende ord og udtryk er blevet opdateret.

Ifølge Lars Trap-Jensen skyldes det et stort fokus på, at sproget ændrer sig med tiden, og at ordbogen skal kunne følge med.

- For 30 år siden sagde mange EDB, nu siger man IT. Og det skal ordbogen selvfølgelig afspejle.

- Særligt den tekniske udvikling går meget stærkt, så der skal vi være hurtige, for ordbogen bliver brugt i samfundet som kilde til ordenes betydning, og så nytter det ikke noget, at der er forældede betydninger og citater, siger han.

Derfor bliver der brugt meget tid på at gennemgå de over 100.000 artikler med ord, betydninger og faste udtryk, som Den Danske Ordbog består af.

Og her er både særlige mærker og danskerne en stor hjælp, siger Lars Trap-Jensen.

- Vi sætter mærker ved ord, der hurtigt ændrer sig i en moderne verden såsom sygdomme, seksualitet, køn og IT, men også vores brugere er vakse til at sende beskeder, og dem er vi kisteglade for at modtage, siger han.