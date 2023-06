DSB's system med pladsbilletter suspenderes

Tirsdag formiddag lød det, at omkring 600 til 700 medarbejdere på værkstederne havde nedlagt arbejdet.

Selv om DSB torsdag morgen kunne meddele, at strejkerne var ophørt, forventer selskabet resten af ugen aflysninger og kortere tog på flere stækninger i landet på grund af mangel på køreklare togsæt, lyder det på dsb.dk.

DSB’s informationschef Tony Bispeskov fortalte torsdag morgen, at de mange dages stilstand på DSB’s værksteder har efterladt en pukkel af vedligehold.

- Der vil fortsat være konsekvenser af det her de kommende dage i forhold til kortere tog og aflysninger. Vi forventer, at der vil gå op mod to uger, før vi er helt tilbage igen, sagde informationschefen.