15/06/2023 KL. 18:30

Markant højere trussel holdt Paludan udenfor Folkemødet

PET vurderer, at truslen mod lederen af Stram Kurs er steget på det seneste. Selv er Rasmus Paludan vred over at få et påbud om at holde sig udenfor Folkemødet på Bornholm.