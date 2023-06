72-årig tysker med pistol på hospital idømt to års fængsel

En 72-årig tysk mand er torsdag blevet idømt to års fængsel, hvoraf halvandet af dem er blevet gjort betinget. Manden er dømt for i april at have en ladt pistol med ammunition i sin taske på et offentligt sted.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Pistolen blev opdaget i forbindelse med, at han blev indlagt på Odense Universitetshospital, fordi han fik et ildebefindende. Her opdagede personalet pistolen, da de skulle håndtere mandens taske.