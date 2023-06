Højesteret skal afgøre strid om spilleregler i sag om Lars Findsen

Den 58-årige jurist er tiltalt for at have lækket statshemmeligheder. I anklageskriftet fra september sidste år indgår seks forskellige episoder, hvor han skal have overtrådt straffeloven.

De påståede forbrydelser skal være sket, i forbindelse med at Lars Findsen talte med blandt andre familiemedlemmer og journalister.

Sagen er rejst, efter at Politiets Efterretningstjeneste (PET) i en lang periode overvågede efterretningschefen med aflytning og skygning.

Lars Findsen nægter sig skyldig. Selve sagen er planlagt til at blive afviklet over en stribe retsmøder fra slutningen af oktober og frem til marts næste år.