67-årig mand er tiltalt for knivdrab og overgreb i Brøndby

Den 67-årige mand er også blevet tiltalt for cirka klokken 08.35 forud for drabet på samme adresse at have skaffet sig andet seksuelt forhold end samleje med en kvinde.

Hun var ikke i stand til at modsætte sig handlingen på grund af søvn, spiritusindtagelse og indtagelse af euforiserende stoffer. Samme kvinde var også blevet snittet med kniv på halsen af den mand, der senere blev dræbt.

Kvinden blev efter forbrydelsen kørt til hospitalet med selvsamme mand, der tidligere havde stukket hende.

Mandens liv stod ikke til at redde, og han blev erklæret død klokken 11.12 samme dag.