En uge før sankthans: Helsingør indfører også afbrændingsforbud

- Om det drejer sig om en tømmerflåde ude på havet, eller hvad de gør, det skal jeg ikke blande mig i. Men jeg synes, at vi skylder at give folk en chance for at træffe nogle beslutninger.

- Så kan det være, at der er noget, der ikke kan lade sig gøre, men så må vi hjælpe med, hvad der kan lade sig gøre.

Tidligere har Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommune på Sjælland også indført et afbrændingsforbud. Der er også indført afbrændingsforbud for naturområdet Tisvilde Hegn.

I Vestjylland er der indført et afbrændingsforbud i Esbjerg og Varde Kommune, mens øerne Fanø, Bornholm, Tunø, Samsø og Rømø alle har indført et forbud for nylig.

På Anholt er der et permanent afbrændingsforbud.

Forbuddene er indført uden slutdato. Det vil sige, at de gælder, indtil at beredskabet beslutter at ophæve dem.