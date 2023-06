Og særligt bål og åben ild udendørs er forbudt. Dermed kan næste fredags sankthans-fejringer komme til at blive berørt. I Helsingør har man forsøgt at give arrangører så god tid til at finde alternativer som muligt, fortæller Jesper Ingemann.

- Hvis vi allerede nu vurderer, at det ikke bliver mindre farligt over weekenden, så kan vi lige så godt lave det nu. Så har dem, der skal holde sankthans, en mulighed for at finde alternativer, siger han.

- Om det drejer sig om en tømmerflåde ude på havet, eller hvad de gør, det skal jeg ikke blande mig i. Men jeg synes, at vi skylder at give folk en chance for at træffe nogle beslutninger.

- Så kan det være, at der er noget, der ikke kan lade sig gøre, men så må vi hjælpe med, hvad der kan lade sig gøre.