Kong Harald i højt humør snublede på vej op til dronningen

Han blev dog hurtigt hjulpet på benene igen, og humøret var efterfølgende højt, da han sammen med sin hustru og den danske dronning satte sig til rette på opstillede stole for at overvære et festligt velkomstarrangement.

Ifølge Billed-Bladet sagde kongen efter faldet til den danske dronning, at: ”Jeg kommer i næsegrus beundring for Dem”, hvortil dronningen svarede: ”Forvent ikke det samme af mig”.

Den 86-årige konge har ad flere omgange været plaget af svigtende helbred.

I begyndelsen af maj i år var han indlagt med en infektion. Det var han også i december sidste år.