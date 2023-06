Sigtelse: Truede café-ansatte før han blev skudt af politiet

Fem minutter over otte onsdag morgen gik den 36-årige mand, som senere blev skudt ved Kongens Nytorv i København af politiet, ind i en Espresso House, hvor han skal have truet to ansatte på livet.

Det fremgår af anklagerens dokumentation ved grundlovsforhør torsdag ved Københavns Byret.

Manden fremstilles in absentia, hvilket betyder, at han ikke er til stede. Politiet oplyste onsdag, at han er såret og får lægelig behandling.