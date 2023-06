Advokat i sag om drab på gravid: - Rettergangsfejl

Retten valgte at tillade afspilningen og ville så i forbindelse med voteringen af skyldsspørgsmålet vurdere, om optagelserne kunne tillægges nogen bevismæssig vægt. Men den afgørelse blev kæret til landsret, som nu har truffet afgørelse.

Landsretten har overordnet set stadfæstet byretskendelsen. Det var altså i orden at tillade afspilningen af optagelserne. Men - siger landsretten - sagen er så alvorlig, og optagelserne har så stor betydning for sagen, at der skal tages stilling til det, inden sagen kan fortsætte.

- Jeg læser landsrettens kendelse som, at der er begået rettergangsfejl, og det vil jeg gerne have ført til retsbogen, lød reaktionen prompte fra Christina Schønsted.

Over for de fremmødte journalister uddyber hun efterfølgende, at landsretten efter hendes mening har tilkendegivet, at spørgsmålet skulle være afgjort, inden retssagen overhovedet kunne begynde.

Anklager og forsvarer skal nu over for retten komme med deres argumenter for og imod brugen af optagelserne som bevis. Bo Bjerregaard tilkendegav efter retsformandens oplæsning af landsretskendelsen, at han sådan set var klar til at gå i gang med det straks.

Men Christina Schønsted har brug for at forberede sit indlæg mere, og sagen er derfor udsat til 20. juni, hvor der er skudt en ekstra retsdag ind. Og der kommer ingen afklaring, lod Henrik Munkholm forstå.

- Et spørgsmål af den karakter kan vi ikke træffe på en halv time, så spørgsmålet vil blive op taget til kendelse. Jeg vil tro, at vi skal bruge en uges tid, ræsonnerede han.

Efter planen skulle dommen være faldet den 23. juni, men det ser nu ud til ikke at holde vand, og sagen risikerer derfor først at blive afgjort på den anden side af sommerferien.