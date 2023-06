Mand såret af politiskud sigtes for trusler og røveri

En 36-årig mand, som onsdag blev skudt og såret af politiet på Kongens Nytorv i København, sigtes for at have truet flere betjente med en kniv.

Desuden sigtes han for røveri mod en butik og trusler mod personale i en café i Indre By.

Det oplyser Københavns Politi torsdag.

- For nuværende er han sigtet for at være i besiddelse af en kniv og for at have truet flere politibetjente med kniven.