Togpassagerer mødt af endnu en dag med aflysninger hos DSB

Mellem Aarhus og Hamburg kører der togbusser via Fredericia og Kolding, mens der mellem Hamburg og Flensburg kører tog.

Siden mandag har DSB aflyst flere tog, og passagerer har rejst uden pladsbillet og stående på grund af mangel på togsæt.

DSB har tidligere oplyst, at virksomheden forventer aflysninger og kortere tog på en del strækninger resten af ugen.

Tirsdag formiddag lød det, at omkring 600-700 medarbejdere på DSB’s værksteder havde nedlagt arbejdet.

Det fortalte Jens Kjeldsen, der er landsformand for Fællesorganisationen Jernbanedrift, der organiserer håndværkere ansat ved DSB, DSB Vedligehold A/S, S-tog og Banedanmark.

- Medlemmerne er sure over, at det har været en dikteret lønforhandling. Vi fik tilbudt et tal, og det sagde vi nej til og argumenterede for, at tallet skulle være anderledes. Men DSB rykkede sig ikke, sagde han.