Verdens to eneste kongeskibe følges ad i sjældent møde

Det kan lade sig gøre, når det norske kongepar efter en festmiddag på Amalienborg på besøgets første aften stiger om bord på ”Norge” og kronprins Frederik og kronprinsesse Mary på ”Dannebrog” i Københavns havn.

Sidst de to skibe mødtes, var i 2017 i Oslo, i forbindelse med at kong Harald og dronning Sonja fejrede fælles 80-års fødselsdag.

Også tilbage i 1998, da prinsesse Benediktes ældste datter, prinsesse Alexandra, blev gift i Gråsten, ankrede de op ved siden af hinanden som residens for de kongelige familier.

Historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen mindes ikke, at skibene før har sejlet ved siden af hinanden. At besøget finder sted nu, og at det involverer begge skibe, er ingen tilfældighed, mener han.