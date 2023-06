Helt ny og unik GPS skal afsløre viden om ulvens liv

Og det kan give helt ny og unik viden om eksempelvis ulvens adfærd.

Rasmus Worsøe Havmøller fortæller, at vi ved på grund af DNA, at ulve i Danmark for eksempel oprinder fra Tyskland. Men vi aner ikke, hvordan de er kommet herop, ad hvilke veje og hvor lang tid, det har taget.

- Alle de spørgsmål, der om dyr i landskaber, de aldrig har været i før, de er ikke besvaret. Det er her, vi nu har taget første spadestik, siger han.

- Nu bruger vi ny teknologi her, for den, vi har, kommer aldrig til at virke ordenligt for os, siger han.

Vi ved en hel del om, hvordan trækfugle trækker mod Afrika, når vinteren trænger sig på. Den information om spredning, mener Rasmus Worsøe Havmøller, vi kan få om ulvene med den nye GPS.