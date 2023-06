17 bandemedlemmer fængslet for overfald på Christiania

17 bandemedlemmer er efter et grundlovsforhør onsdag blevet varetægtsfængslet i 27 dage for et groft overfald på Christiania i slutningen af april.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Henrik Stormer natten til torsdag.

Københavns Politi oplyste tidligere onsdag, at det havde anholdt 17 personer, der er sigtet for et groft overfald på en 20-årig mand på Christiania. De anholdte er alle mænd i alderen fra 21 til 42 år.