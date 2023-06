Københavnsk café-ejer hjalp pige opløst i gråd, og han vil ikke stoppe der

»Jeg fortalte hende om, hvordan at vi alle har haft svære perioder i livet, men også at mobning og ensomhed selvfølgelig ikke skal være en del af nogens hverdag og slet ikke børns. Jeg fortalte også, at hun nu havde en ny ven i mig, og jeg tilbød, at hun til hver en tid ville kunne tage ned i min café til et spil Uno og en kakao, hvis hun havde brug for det,« skriver caféejeren, Sebastian Segall, blandt andet, inden han når til det punkt, som især har vakt andres glæde.

Han beskriver nemlig, at han blev så påvirket af episoden, at han fremover vil åbne sine cafédøre hver onsdag aften for andre børn og unge i problemer, så de ikke skal føle sig ensomme, som den grædende pige gjorde den dag.