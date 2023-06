Afbrændingsforbud indføres i tre yderligere kommuner

- Hvor længe forbuddet varer, er svært at sige, for det er nærmest op til vejrguderne, og vi skal have en god mængde regn, før det batter, forklarer han.

De seneste forbud kommer i kølvandet på forbud i kommunerne Esbjerg, Varde og Fanø.

8. juni blev der, som det første sted i landet, indført et afbrændingsforbud på Bornholm som følge af tørken.

Siden kom Samsø, Tunø og Rømø til.

Ifølge Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef hos Danske Beredskaber, stopper det næppe her.

- Det er ret klart, at i takt med at varmen holder ved, og det bliver tørrere og tørrere derude, så er brandfaren stigende.

- Det betyder nok desværre også, at der bliver behov for at justere på brandfaren rundtomkring for eksempel ved at regulere brugen af åben ild, siger han.