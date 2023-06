DSB om forsinkelser og aflysninger: »Det forværres fra time til time«

Har man en togrejse i sigte inden for den nærmeste fremtid, kan det være en god idé at tjekke Rejseplanen en ekstra gang. På tredje døgn er DSB ramt af arbejdsnedlæggelser, som betyder, at færre tog er køreklare. Det giver aflyste afgange og forsinkelser på strækninger i hele landet.

»I takt med at der går længere tid, bliver vi nødt til at aflyse flere tog, men det gør også, at de kørende tog bliver kortere. Det har nogle gener for vores kunder, som vi er rigtig kede af,« siger Tony Bispeskov, informationschef ved DSB.