Brandvæsen indfører afbrændingsforbud på Rømø

- Men når vi nu når her til, så er det for at hjælpe danskerne igennem en mere brandsikker sommer, siger han.

Der er stadig nogle aktiviteter, som kan foregå - det er primært erhvervsaktiviteter, lyder det fra Jesper Damm.

Privatpersoner vil opleve en række restriktioner på, hvordan de må bruge åben ild.

- Det er både kuglegrill, det kan være gasgrill, og så alle former for bål, trangia, lanterner, og hvad kan man komme på at bruge af åben ild i naturen, siger Jesper Damm.

Det betyder også, at man ikke må ryge i naturen eller grille uden for privat grund med beboelse.