Danmark vil styrke maritim overvågning med andre lande for at undgå sabotage

Landene vil også koordinere deres tilstedeværelse i farvandene. Det sker i samarbejde med Nato. Nato har også øget samarbejdet.

- En krig eller en konflikt kan starte et andet sted end på slagmarken. Den kan starte ved, at man går efter at lukke ned for nogle lande. Det vil være dybt alvorligt. Det er i den kontekst, og i lyset af Ukraine, at vi bliver nødt til at have et tættere samarbejde, siger Troels Lund Poulsen.

Beslutningen skal være med til at forhindre sabotage efter de fire eksplosioner, der sprængte gasrørledningen Nord Stream på bunden af Østersøen.

Ifølge Troels Lund Poulsen har landene dog ikke udpeget særlige dele af kritisk infrastruktur som mest udsatte. Men fra dansk side er der blandt bekymring for, om Rusland kunne finde på at angribe den vedvarende energi.