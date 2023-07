»Det er en forfærdelig idé at få alle nordmænd til at køre i elbil. Den norske stat har brugt milliarder af skattekroner til ingen nytte.«

Mens stort set alle andre jubler, og det norske Storting har besluttet, at der fra 2025 – om halvandet år – ikke længere skal sælges nye benzin- og dieselbiler i Norge, så forsøger en inkarneret elbilhader at holde stand mod, hvad han anser for at være en håbløs sag.